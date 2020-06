Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas d'excédent de mortalité en France depuis le 1er mai - Insee Reuters • 12/06/2020 à 17:23









PARIS, 12 juin (Reuters) - La France ne subit depuis le 1er mai plus aucun excédent de mortalité par rapport aux deux années précédentes, indique l'Insee vendredi dans un nouveau signe de l'affaiblissement de l'épidémie de coronavirus. "Entre le 1er mai et le 1er juin 2020, 49.178 décès sont enregistrés en France à la date du 12 juin, soit 3% de moins qu'en 2019 et autant qu'en 2018", indique l'Insee dans une nouvelle actualisation de sa série statistique sur la mortalité en France. La période intègre le déconfinement progressif de la France, initié le 11 mai dernier par les pouvoirs publics. L'agence nationale des statistiques précise que "le nombre de décès est également proche de celui mesuré en 2018 et 2019 dans les régions les plus touchées par l'épidémie de COVID-19". C'est notamment le cas dans le Grand Est (-3% par rapport à 2019 et +2% par rapport à 2018), dans les Hauts-de-France (-3% sur 2019 et +1% sur 2018) ou en Bourgogne-Franche-Comté (-3% par rapport à 2019, +4% par rapport à 2018). La mortalité reste en revanche un peu supérieure à celle des années précédentes en Île-de-France mais les écarts se sont nettement réduits par rapport à ceux constatés en mars-avril. Il n'est plus que de +4% sur la période du 1er mai au 1er juin par rapport à la même période de 2019 et +3% par rapport à 2018 alors que la hausse sur la période du 1er mars au 30 avril était de +90% par rapport à 2019. Au plus fort de l'épidémie de coronavirus, le nombre de décès enregistrés sur une journée a culminé le 1er avril, avec 2.800 décès contre 1.689 le 1er avril 2019 et 1.782 le 1er avril 2018. En revanche, la France reste en surmortalité depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Entre le 1er mars et le 1er juin, quelque 178.706 décès ont été enregistrés, soit 16% de plus qu'en 2019 (avec une surmortalité de 25.200 décès) et 12% de plus qu'en 2018 (+18.500 décès). (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

