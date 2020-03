Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas d'enthousiasme en Europe après la baisse de taux de la Fed Reuters • 03/03/2020 à 18:32









LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT EN HAUSSE par Patrick Vignal PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi mais ont considérablement réduit leurs gains après l'annonce surprise par la Réserve fédérale américaine d'une baisse de taux pour contrer les effets sur l'économie de l'épidémie du coronavirus. À Paris, le CAC 40 a pris 1,12% à 5.393,17 points. Le Footsie britannique a gagné 0,95% et le Dax allemand a pris 1,08%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,99%, le FTSEurofirst 300 de 1,23% et le Stoxx 600 de 1,37%. Les indices de référence prenaient autour de 3% quand est tombé, à 15h00 GMT, le communiqué de la Fed annonçant qu'elle baissant la fourchette de l'objectif de taux des "fed funds" de 50 points de base, à 1%-1,25%, après un vote acquis à l'unanimité. C'est la première fois depuis la crise financière de 2008-2009 que la Fed baisse ses taux entre deux réunions de politique monétaire, la prochaine étant prévue les 17 et 18 mars, ce qui souligne l'urgence de sa décision. "Les fondamentaux de l'économie américaine demeurent solides", lit-on dans le communiqué de la Fed. "Toutefois, le coronavirus pose à l'économie des risques qui évoluent." Lors d'une conférence de presse suivant l'annonce de la baisse des taux, le président de la Fed, Jerome Powell a déclaré que son institution agirait de manière appropriée et se tenait prête à utiliser tous les outils à sa disposition. La Fed discute activement avec les autres banques centrales, a-t-il ajouté, laissant entendre que d'autres instituts d'émission pourraient annoncer rapidement des mesures d'assouplissement. Les analystes s'attendaient à une baisse de taux de la Fed mais ils ont été étonnés par la rapidité de la décision et certains sont sceptiques concernant l'efficacité de la mesure. "La baisse de taux de la Fed ne suffira pas à éviter des perturbations économiques majeures", estime ainsi Andrew Mulliner, gérant obligataire chez Janus Henderson VALEURS En Bourse en Europe, presque tous les indices sectoriels ont terminé dans le vert mais pas celui des banques, compartiment peu amateur des baisses de taux, qui a fini sur un repli de 1,22%. Société générale (-3,46%), Crédit agricole (-2,72%) et BNP Paribas (-2%) figurent parmi les plus fortes baisses d'un CAC 40 longtemps intégralement dans le vert. A WALL STREET Le scepticisme des investisseurs face à l'annonce surprise de la Fed est encore plus net aux Etats-Unis, où les trois indices de référence perdent plus de 1% à l'heure de la clôture en Europe. Wall Street a vécu la semaine dernière sa pire semaine depuis la crise financière mais les indices avaient fortement rebondi lundi, soutenus par l'anticipation d'une action de la Fed. CHANGES/TAUX/OR La réaction aux annonces de la banque centrale américaine a été nette du côté du dollar et des rendements des emprunts d'Etat américains, qui se sont retournés à la baisse. Le dollar cède 0,2% face à un panier de référence et le rendement des Treasuries à 10 ans perd cinq points de base à 1,04%, se rapprochant d'un plus bas historique à 1,03%. Le fait que la Fed a échoué à rassurer les marchés est encore plus net sur l'or, valeur refuge par excellence, qui prend près de 3% à 1.633 dollars l'once PÉTROLE Les cours du pétrole, eux, restent orientés à la hausse mais réduisent leurs gains. Le baril de Brent de mer du Nord gagne 0,64% à 52,23 dollars et le brut léger américain prend 1% à 47,25 dollars. (édité par Jean-Michel Bélot)

