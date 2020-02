Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas d'accès à l'UE pour la finance GB sans respect des règles-Le Maire Reuters • 06/02/2020 à 15:47









PARIS, 6 février (Reuters) - Les entreprises du secteur financier britannique n'auront accès au marchés de l'Union européenne que si elles respectent les règles du bloc, a déclaré jeudi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Il faut faire preuve de fermeté", a-t-il dit. "Ce sont nos règles et c'est nous qui décidons", a-t-il ajouté en référence au "principe d'équivalence" grâce auquel les institutions financières britanniques espèrent pouvoir accéder aux marchés européens après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bruno Le Maire a également précisé que le futur accord que Bruxelles et Londres devront négocier sur la pêche ne devrait cependant pas être conclu au prix de concessions sur les services financiers. "Je suis totalement opposé à l'idée d'un grand 'bargain' (marchandage-NRLR) où on cèderait sur la finance pour avoir un accord sur la pêche", a-t-il souligné. (Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

