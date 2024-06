Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Partouche: une activité dynamique sur le premier semestre information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - L'exploitant de casinos Groupe Partouche a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au titre de son premier semestre décalé, évoquant une activités toujours dynamique.



Le chiffre d'affaires sur les six mois clos fin avril s'est établi à 220,6 millions d'euros, contre 215,6 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Le groupe indique que la bonne dynamique enregistrée au 1er trimestre (+2%) s'est poursuivie au deuxième trimestre avec un C.A. ressorti en hausse de 2,6% à 101,9 millions d'euros.



Dans le détail, le produit brut des jeux (PBJ) correspondant à l'activité casinos a progressé de 2,7%, tandis que les activités d'hôtellerie ont grimpé de 14,2%.



Le groupe n'a livré aucune prévision pour son activité sur l'ensemble de l'exercice.



L'action cédait 0,5% mercredi matin suite à cette publication, faisant ressortir une capitalisation boursière de 192,5 millions d'euros.



Depuis le début de l'année, la valeur affiche un gain de 3,6%.





Valeurs associées PARTOUCHE 20.00 EUR Euronext Paris -0.50%