Partouche : réouverture des casinos à venir

(CercleFinance.com) - Le groupe Partouche annonce rouvrir l'ensemble de ses 38 casinos français le mardi 2 juin. Les casinos suisses rouvriront pour leur part le samedi 6 juin, et celui de Djerba, en Tunisie, le 4 juin. Aucune décision n'est encore prise pour la Belgique, est-il précisé. 'Un protocole sanitaire strict mis en place par le Groupe vient compléter les gestes barrières pour adapter l'activité de ses sites à la prévention du COVID 19', explique le groupe.

Valeurs associées PARTOUCHE Euronext Paris -3.33%