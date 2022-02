Partouche réagit à son éviction de chez Laurent au profit de Paris Society

(AOF) - Dans un communiqué, le Groupe Partouche explique avoir eu la surprise d'apprendre par la presse que la concession du restaurant Le Laurent, qu'il exploite actuellement, pourrait être attribuée par la Ville de Paris à Mathieu Pacaud et au groupe Paris Society dirigé par Laurent de Gourcuff. Cette perspective est confirmée par l'exposé des motifs du projet de délibération soumise au vote du conseil de Paris le 8 février prochain et publié sur le site de la Ville de Paris, qui précise que l'offre remise par Groupe Partouche a été considérée comme irrégulière et n'a donc pas été analysée.

Comme demandé par la ville dans la consultation, cette offre proposait d'exploiter un Restaurant au sein de l'établissement, ainsi qu'à titre d'activité annexe, un Club de jeux. Groupe Partouche s'engageait à acquitter une redevance bien supérieure, de plus de 40% au niveau de la redevance garantie, à celle du groupement qui pourrait être attributaire.

La Ville de Paris qualifie d'irrégulière l'offre du Groupe Partouche car il existe une incertitude sur la pérennité de l'activité de Club de jeux, autorisée aujourd'hui à titre expérimental. S'agissant d'une exploitation aux risques et périls du concessionnaire, Groupe Partouche précise qu'il assumait ce risque dans son offre en maintenant son niveau de redevance garantie même en cas d'aléa à terme sur cette activité.

Selon le groupe Partouche, la position de la ville est d'autant plus incompréhensible que le dossier de consultation de la concession commandait " une activité de café-restaurant, et d'autres activités éventuelles ", et que la ville jusqu'à présent se contentait de refuser une activité de club de jeux au Laurent au seul prétexte que l'objet de la concession précédente, exploitée par Groupe Partouche, ne l'aurait pas permis.

Ce revirement de position apparaît aux yeux du grroupe être un prétexte douteux pour ne pas analyser une offre préservant le patrimoine de la Ville, proposant un projet d'exploitation novateur et bien mieux disant économiquement.

Le groupe Partouche se réserve la possibilité de faire vérifier la légalité de cette consultation afin qu'il soit rétabli dans ses droits légitimes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Hôtellerie & Loisirs : de nouvelles attentes des voyageurs

Le secteur a subi une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde en 2020 d’après l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). A 500 millions, ces arrivées sont tombées à leur niveau du début des années 1990.

Au niveau mondial le secteur a perdu 1.300 milliards de dollars l’an passé suite à la pandémie de Covid-19. Un retour à la normale est prévu pour 2023, notamment sous l’effet de la vaccination, avec une évolution des exigences.

Poursuite de la croissance pour les grands hôteliers mondiaux

En 2020, le parc hôtelier des grands opérateurs a progressé d’après le cabinet MKG, à l'exception de celui de l’indien Oyo et de l’américain Wyndham. La contraction de 54,3% de son parc fait passer Oyo du deuxième au neuvième rang, du fait de son repli en Chine (-75 %). En revanche les trois grands groupes chinois (Jin Jiang, Huazhu, et BTH), qui figurent dans les dix premiers opérateurs mondiaux, ont poursuivi leur expansion. Leur marché domestique, en phase de reprise dès 2020, affiche des besoins considérables.

Jin Jiang, qui détient notamment le français Louvre Hotels Group, a repris sa place de numéro deux mondial. Quant au leader mondial, l’américain Marriott International, la croissance de son parc a dépassé 3 %, de même que pour Accor, et elle a quasiment atteint 5% pour Hilton.

Cette expansion s’explique par le modèle économique des grands opérateurs et par l'appétit des investisseurs, confiants dans les perspectives à moyen et long terme du secteur.

Emergence d’un nouveau tourisme

Le tourisme de proximité, qui a le moins pâti de la crise sanitaire, devrait en sortir renforcé. A contrario les voyage d'affaires devraient demeurer pénalisés à court-terme pour des raisons sanitaires et du fait des réductions de coûts des entreprises autorisées par de nouveaux outils (Teams, Zoom…).

Les attentes des voyageurs ont évolué. Ils sont plus sensibles à la flexibilité (possibilités d’annulation, dates de départ modulables,…). Plusieurs tour-opérateurs estiment que les prix devraient croître pour prendre en compte l e s coûts écologiques et un rééquilibrage des salaires. Ils pensent que les opérateurs offrant une expérience différentiante devraient être les grands gagnants de cette crise.