Partouche : progression de +5,5 % du CA annuel

(CercleFinance.com) - Partouche annonce son chiffre d'affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l'exercice 2019 (août à octobre 2019) et son chiffre d'affaires annuel.

Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires est en hausse de 7,1% à 106,7 ME. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 178,7 ME (+7,4 %). En France, le PBJ profite d'une forte hausse de la fréquentation de +5,4 % et progresse de +10,1 ME à 150,2 ME (+7,2 %).

Le groupe enregistre un chiffre d'affaires annuel de 433,5 ME en progression de +5,5 % (+22,6 ME) sur un an. Le PBJ ressort à 672,7 ME en progression de +33,9 ME (+5,3 %). Cette progression est liée à la croissance du PBJ des machines à sous (+3,6 %).