PARTOUCHE: partenariat au Japon pour répondre à un appel d'offre sur un Resort intégré

(AOF) - Groupe Partouche a annoncé un partenariat avec Pixel Companyz Inc., une société de conseil spécialisée, au sein d'un consortium visant à développer au Japon un Resort Intégré après un appel d'offre des autorités. Ce projet accueillera, en sus d'un casino, un centre de congrès, de conférence et d'exposition, des installations de loisirs, hôtels, restaurants, boutiques et toutes installations contribuant au développement du tourisme. A ce jour, le Japon ne compte pas de casinos, uniquement des salles de jeux de Pachinko, croisement récréatif entre le flipper et la machine à sous.

Partouche aura vocation, au sein du consortium, à exploiter le casino à développer au sein du Resort intégré.

