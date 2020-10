Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Partouche : nouveau report des échéances bancaires Cercle Finance • 20/10/2020 à 07:24









(CercleFinance.com) - Après avoir bénéficié d'un premier report de six mois de ses échéances bancaires en mars dernier, Groupe Partouche annonce avoir obtenu un report supplémentaire de six mois, dans le cadre des annonces faites à l'issue du comité interministériel du tourisme du 14 mai. Ainsi, l'intégralité des dettes bancaires du groupe de casinos voient leurs échéances des six prochains mois en capital, et pour certaines en intérêts également, reportées et étalées d'autant après leur date d'échéance. Concernant le couvre-feu entré en vigueur le 17 octobre, Groupe Partouche indique qu'une 'action en référé va être engagée auprès du Conseil d'Etat, afin de faire valoir le caractère disproportionné du dispositif administratif'.

Valeurs associées PARTOUCHE Euronext Paris 0.00%