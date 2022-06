Partouche : les contraintes sanitaires continuent de peser sur la fréquentation

(AOF) - Sur une place parisienne en plein rebond, Partouche recule de 0,79 % à 18,90 euros par action. Si l’activité de l’exploitant de casinos et d’hôtels a nettement rebondi lors du deuxième trimestre de son exercice 2021-2022, elle ressort toujours inférieur à son niveau pré-crise. La faute à des contraintes sanitaires qui pèsent toujours sur la fréquentation. En France, le « passe vaccinal » était en vigueur du 24 janvier au 13 mars inclus, limitant l’accès aux casinos à la clientèle.

Entre février et avril 2022, Partouche a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 89,1 millions d'euros. Il est multiplié par 3,8 sur un an, car tous les casinos français du groupe étaient fermés entre février et avril 2021 en raison de la crise du Covid. Par rapport à son niveau pré-crise, le chiffre d'affaires affiche un recul de 15,4%.

De son côté, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 148,2 millions d'euros sur le deuxième trimestre de l'exercice en cours (-11,8% par rapport à son niveau pré-crise) et le Produit Net des Jeux (PNJ) ressort à 70,8 millions d'euros (-15,5% par rapport à son niveau pré-crise).

La fréquentation s'inscrit ainsi en baisse de 19,7% par rapport à son niveau pré-crise. Partouche souligne toutefois que la baisse de la fréquentation s'est atténuée depuis la levée du "passe vaccinal". Autre point positif : le panier moyen a progressé de 20,8% à 89 euros.

Le prochain rendez-vous avec Partouche sera la publication des résultats semestriels, le 28 juin prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

