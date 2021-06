PARTOUCHE : les comptes semestriels plombés par la crise du Covid-19

(AOF) - Partouche a dévoilé mercredi soir ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021 (novembre à avril). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a accusé une perte nette (part du groupe) de 88 millions d'euros, contre une perte nette de 3,9 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. Pour sa part, l'Ebitda ressort à -42 millions d'euros, contre +29,8 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires ressort à 47,2 millions d'euros, soit une chute de 74,3%.

Bien entendu, les performances opérationnelles ont été affectées par la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l'endiguer.

Depuis la réouverture des casinos en France, le groupe constate que dans leur ensemble, les activités de jeux ont repris dans une tendance très satisfaisante.

Le prochain rendez-vous pour Partouche sera la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020-2021, le 15 septembre prochain.

