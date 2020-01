Partouche : le résultat net a doublé en 2019

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé est en croissance de +5,5 % à 433,5 ME en 2019.

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 672,7 ME, contre 638,7 ME en 2018 (+5,3 %), porté par la croissance du PBJ des machines à sous (+3,6 %).

L'EBITDA 2019 du Groupe s'élève à 75,7 ME contre 64,1 ME en 2018. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'inscrit en forte hausse à 33,4 ME (+25,3 %).

Le Groupe enregistre un doublement de son résultat net en 2019 à 25,0 ME, contre 12,6 ME en 2018. Dans ce résultat net, la part du Groupe triple à 18,6 ME contre 6,2 ME précédemment.