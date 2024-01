Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Partouche: en repli malgré un exercice 'de bonne facture' information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Le titre Groupe Partouche évolue en baisse mercredi à la Bourse de Paris, bien que le groupe ait annoncé une performance financière 'de bonne facture' sur son exercice écoulé, ainsi que la reprise du versement d'un dividende.



Sur l'exercice 2022/2023, clos fin octobre, le chiffre d'affaires de l'exploitant de casinos a progressé de 9% pour atteindre 423,8 millions d'euros.



Son résultat opérationnel courant (ROC) s'est inscrit en hausse de 18,3% à 27,4 millions d'euros, grâce à un retour à la normale de l'activité sur l'ensemble de l'exercice.



Au final, le groupe dit avoir dégagé un bénéfice net annuel de 23,4 millions d'euros, dont 18,9 millions en part du groupe, contre 37,1 millions d'euros en 2022.



La société, qui exploite aussi des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs avec un effectif de près de 3900 collaborateurs, déclare qu'il envisage de distribuer à nouveau un dividende au titre de l'exercice 2022/2023.



Son montant devrait être déterminé prochainement afin d'être soumis au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale prévue le 20 mars prochain.



Le titre souffrait néanmoins de l'absence de prévisions chiffrées pour le nouvel exercice 2023/2024 et perdait plus de 3% en milieu de matin à la Bourse de Paris.





