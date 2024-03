Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Partouche: dividende proposé à la prochaine AG information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Partouche annonce qu'au cours de l'AG du 20 mars prochain, ses actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d'un dividende d'un montant de 3,08 millions d'euros (soit 0,32 euro par action), dont la mise en paiement se fera au plus tard le 31 juillet.



Sur son premier trimestre comptable, le groupe de casinos a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 118,7 millions d'euros, porté par le chiffre d'affaires des hôtels (+19,4%), et un produit brut des jeux (PBJ) quasi-stable (+0,7%) à 173,2 millions.



Par ailleurs, Partouche annonce s'associer avec Julien Manival (groupe 'Bonne Compagnie' qui compte sept établissements en Occitanie) au sein d'une nouvelle structure, Must Group, spécialisée dans le secteur de l'hospitalité et du divertissement.





Valeurs associées PARTOUCHE Euronext Paris -3.20%