Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Partouche : conclusion favorable d'un contrôle fiscal Cercle Finance • 13/01/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le Groupe Partouche annonce que le contrôle fiscal opéré sur le Casino 3.14 de Cannes, diligenté concomitamment à l'enquête engagée par le Service Central des Courses et Jeux, s'est conclu sans aucun redressement relatif aux recettes du Omaha Poker. 'Il est une nouvelle fois confirmé que cette 'affaire' ne reposait sur aucun fondement sérieux, mais qu'elle a malheureusement permis à certains services de l'Etat de communiquer de façon inappropriée contre Groupe Partouche SA et le Casino 3.14', commente le groupe. 'La communication outrancière, les moyens employés et les doutes créés à tort ont impacté la confiance des investisseurs et du marché. Cette perte de confiance s'est immédiatement traduite par une perte de valeur boursière', rappelle-t-il.

Valeurs associées PARTOUCHE Euronext Paris 0.00%