Partouche : AG maintenue mais à huis-clos

(CercleFinance.com) - Le groupe Partouche annonce ce mardi avoir décidé de tenir son Assemblée générale hors la présence physique des actionnaires, en raison de l'épidémie de coronavirus. 'Compte-tenu de la fermeture des établissements recevant du public, cette Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire se tiendra à huis-clos le mercredi 1er avril à 10h', indique en effet le groupe.

Valeurs associées PARTOUCHE Euronext Paris +10.61%