PARTOUCHE a doublé son résultat net annuel

(AOF) - Partouche a dévoilé mercredi soir ses résultats au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin octobre). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a réalisé un bénéfice net de 25 millions d'euros sur la période, contre 12,6 millions d'euros un an plus tôt. Pour sa part, l'Ebitda s'élève à 75,7 millions d'euros (+18%), soit une marge de 17,5 % du chiffre d'affaires (+190 points de base). Enfin, le chiffre d'affaires (déjà publié) ressort à 433,5 millions d'euros (+5,5 %).

Dans son communiqué, Partouche évoque une situation financière solide (gearing de 0,2 et leverage de 1) et des " perspectives renforcées ".