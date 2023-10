Partenariat entre Obiz et La Poste

(AOF) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce la signature d’un contrat avec le Groupe La Poste afin de déployer un programme de fidélité auprès de sa clientèle professionnelle. "Obiz a ainsi proposé une expérience simplifiée et multicanale qui permet à La Poste de créer une relation durable avec sa clientèle en se positionnant au cœur de ses préoccupations et permettant de les récompenser pour leur confiance", indique Obiz, déjà partenaire de grands comptes comme AXA France & Belgique, Vinci Autoroutes, Unibail Rodamco, ou encore Adecco.

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.