Partenariat entre Airbus, Air Liquide et Vinci dans l'hydrogène

(AOF) - Airbus, Air Liquide et Vinci Airports ont annoncé leur collaboration afin de développer l’usage de l’hydrogène dans les aéroports et constituer le réseau aéroportuaire européen nécessaire à l’accueil du futur avion à hydrogène. L’aéroport pilote de Lyon-Saint Exupéry accueillera les premières installations dès 2023, avec l'installation d'une de distribution d’hydrogène gazeux qui permettra d’alimenter à la fois les véhicules terrestres (bus de piste, camions, engins de manutention…) de l’aéroport et ceux de ses partenaires, mais également les poids lourds qui circulent aux abords.

Entre 2023 et 2030, seront déployées des infrastructures d'hydrogène liquide qui permettront le chargement d'hydrogène dans les réservoirs des futurs aéronefs. Puis, au-delà, l'infrastructure hydrogène allant de la production à la distribution massive d'hydrogène liquide dans l'aéroport sera déployée.

A horizon 2030, les trois partenaires étudieront la possibilité d'équiper le réseau aéroportuaire européen de Vinci Airports, avec les installations de production, stockage et fourniture d'hydrogène nécessaires aux usages au sol, ainsi qu'à bord des avions.