Parsons chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations

11 février - ** Les actions de la société d'ingénierie et de conseil Parsons PSN.N chutent de près de 2 % à 69 $ avant bourse, après que le bénéfice trimestriel et les ventes ont manqué les estimations

** La société annonce un bénéfice ajusté de 75 cents au 4ème trimestre, inférieur aux estimations de Wall Street de 79 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,60 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,67 milliard de dollars

** PSN prévoit des revenus pour 2026 entre 6,5 et 6,8 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 6,7 milliards de dollars

** En 2025, PSN est en baisse de ~33%