 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Parsons chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la société d'ingénierie et de conseil Parsons PSN.N chutent de près de 2 % à 69 $ avant bourse, après que le bénéfice trimestriel et les ventes ont manqué les estimations

** La société annonce un bénéfice ajusté de 75 cents au 4ème trimestre, inférieur aux estimations de Wall Street de 79 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,60 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,67 milliard de dollars

** PSN prévoit des revenus pour 2026 entre 6,5 et 6,8 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 6,7 milliards de dollars

** En 2025, PSN est en baisse de ~33%

Valeurs associées

PARSONS
70,260 USD NYSE +1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank