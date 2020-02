Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Parrot : signe un contrat avec l'armée suisse Cercle Finance • 17/02/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Parrot annonce avoir été choisi pour équiper les Forces Armée Suisse en micro-drones, dans le cadre de l'appel d'offre 'Programme Suisse Mini UAV'. 'Les spécifications produits, quantités et montants ne sont pas divulgués. Ce projet structurant marque une nouvelle avancée pour le Groupe Parrot dans le domaine de la sécurité et de la défense sur lequel le Groupe travaille depuis 2018. A cette occasion, le Groupe se mobilisera avec sa filiale senseFly qui sera en charge de l'accompagnement opérationnel en Suisse', précise Parrot. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

Valeurs associées PARROT Euronext Paris -0.47%