Parrot: réduction des pertes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Parrot publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2024 à -10,1 millions d'euros, contre -22,5 millions au 30 juin 2023, avec un résultat opérationnel courant passé de -18,5 à -9,7 millions, aidé par une diminution de 18% des dépenses opérationnelles.



Il a vu son chiffre d'affaires se tasser de 3% à 30,6 millions d'euros, avec un taux de marge brute de 82,7%, bénéficiant en particulier d'un mix produit favorable, lié à l'augmentation de la part des nouvelles générations de microdrones et de solutions.



'La mise en oeuvre efficace du plan stratégique en 2023, couplée à une gestion rigoureuse des opérations et des investissements, confèrent au groupe la capacité financière adaptée à la poursuite de ses ambitions de développement', estime Parrot.





Valeurs associées PARROT 1,97 EUR Euronext Paris -2,48%