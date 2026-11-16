PARROT : Parrot poursuit le déploiement d'ANAFI UKR auprès des forces européennes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 16 novembre 2026 à 8h00 CET

Parrot poursuit le déploiement d'ANAFI UKR auprès des forces européennes

Plus de 10 M€ de commandes nouvelles et complémentaires

en cours de livraison au 4 ème trimestre 2026

Le groupe Parrot, un leader des micro-drones professionnels, annonce que des commandes de micro-drones ANAFI UKR, représentant un montant cumulé de plus de 10 M€, sont en cours de livraison au 4 ème trimestre 2026, dans le cadre de plusieurs programmes d'équipement de forces de défense européennes remportés en 2026 pour des périodes de 1 à 3 ans.

Ces livraisons sont destinées à renforcer les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) des forces de défense de plusieurs pays européens. Elles concernent des commandes au titre de contrats conclus avec des clients européens du secteur de la défense, qui n'avaient pas fait l'objet d'une communication publique, ainsi que des commandes complémentaires passées par l'intermédiaire de l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA), dans le cadre de programmes d'équipement existants. Elles témoignent de la montée en puissance des déploiements d'ANAFI UKR et de la continuité des besoins exprimés par les clients institutionnels.

En assurant simultanément la livraison de micro-drones ANAFI UKR à plusieurs forces de défense européennes, Parrot démontre la solidité de son organisation industrielle et logistique, ainsi que sa capacité à répondre aux exigences de programmes d'équipement de plus en plus importants, dans le respect de ses engagements de qualité et de délais.

Ces livraisons contribuent à l'activité micro-drones professionnels du 4 ème trimestre 2026, aux côtés des autres ventes réalisées sur les différents marchés géographiques adressés par le Groupe qui vise un chiffre d'affaires supérieur à 20 M€ au 4 ème trimestre pour l'activité micro-drones.

Chris Roberts, Senior Vice President & Chief Revenue Officer de Parrot, commente : « Ces nouvelles livraisons illustrent la concrétisation progressive des programmes d'équipement européens et l'adoption croissante d'ANAFI UKR par les forces de défense. Notre priorité est d'accompagner cette montée en puissance en apportant à nos clients des solutions performantes conformes à l'expression des besoins sur le terrain, ainsi qu'une capacité de livraison et de soutien adaptée à leurs exigences opérationnelles . »

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de solutions logicielles pour les infrastructures essentielles, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles, portée par PIX4D, aide les opérateurs et propriétaires d'infrastructures à inspecter plus rapidement et plus sûrement leurs actifs, à mieux documenter leurs opérations et à faciliter leurs prises de décision, en transformant des sites ou équipements difficiles d'accès en modèles 3D précis, exploitables et partageables dans un environnement de données sécurisé.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com