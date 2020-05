PARROT : l'impact de la crise sanitaire devrait être plus marqué au deuxième trimestre

(AOF) - Au premier trimestre, Parrot a vu son chiffre d'affaires consolidé reculer de 23% à 13,8 millions d'euros, avec un recul marqué des ventes à partir de la mi-mars lié aux fermetures des commerces non essentiels et la limitation des flux de transports. Le ralentissement des activités commerciales concerne en particulier les équipements (drones et capteurs) tandis que les ventes de logiciels, dématérialisées, ont mieux résisté.

Le fabricant de drones que son activité s'inscrit dans le contexte de la propagation de la crise sanitaire et économique en Europe et d'un plan de route amené à favoriser la dynamique commerciale au second semestre.

Des mesures de chômage partiel prises à partir du mois d'avril ont ciblé les fonctions supports et n'affectent pas les capacités en matière de recherche et développement. Le groupe n'a pas rencontré de difficulté d'accès aux composants ou de production.

En liaison avec les mesures prises en Europe et la propagation du Covid-19 aux États-Unis et en Amérique du sud, le groupe s'attend à ce que l'impact de la crise sanitaire soit plus marqué au deuxième trimestre. Pour ce premier semestre, le faible niveau d'activité ne sera que partiellement compensé par les dispositifs de chômage partiel permis dans certains pays.

