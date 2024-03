Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Parrot: des pertes creusées en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Parrot perd 4% après la publication d'une perte nette part du groupe creusée de 66% à 32,4 millions d'euros au titre de son exercice 2023, ainsi que d'une perte opérationnelle courante en augmentation de 44% à 27,3 millions.



Le fournisseur de microdrones professionnels a réalisé un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros, en recul de 10% (-8% à taux de change constant), après la forte croissance en 2022 (+32%), 'illustrant la volatilité actuelle dans un environnement changeant et complexe'.



Parrot souligne que ses dépenses opérationnelles ont diminué de plus de 11 millions d'euros entre le premier et le second semestre, 'conformément aux attentes, pour atteindre en fin d'année 2023 un niveau adapté aux ambitions de développement du groupe'.





Valeurs associées PARROT Euronext Paris -7.52%