 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Parrot accélère ses livraisons de drones militaires en Europe
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 08:19

Ajouter Boursorama à vos sources

Parrot annonce la livraison en cours de plus de 10 MEUR de micro-drones ANAFI UKR au 4ème trimestre 2026, dans le cadre de plusieurs programmes d'équipement de forces de défense européennes remportés cette année pour des durées de 1 à 3 ans

Ces commandes, destinées à renforcer les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), comprennent des contrats jusqu'ici non rendus publics ainsi que des commandes complémentaires passées via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA). Elles illustrent la montée en puissance des déploiements d'ANAFI UKR en Europe et la capacité industrielle du Groupe à répondre à des programmes d'envergure croissante.

Porté notamment par ces livraisons, Parrot vise un chiffre d'affaires supérieur à 20 MEUR au 4ème trimestre 2026 pour son activité micro-drones professionnels.

Valeurs associées

PARROT
7,1700 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue aérienne de l'inscription "Vice City" sur le Kaseya Center, avant le lancement de Grand Theft Auto VI (GTA VI), à Miami, en Floride, le 5 novembre 2026 ( AFP / Marco BELLO )
    Miami se transforme en Vice City pour la sortie de GTA VI
    information fournie par AFP 16.11.2026 08:56 

    À Miami, la ville américaine qui a inspiré Vice City, métropole fictive de GTA VI, les références au célèbre jeu vidéo se multiplient et l'impatience grandit à quelques jours de sa sortie, prévue jeudi. Attendu depuis plus de dix ans par des millions de joueurs, ... Lire la suite

  • Croquis d’audience du 19 octobre 2026 montrant (h-b et g-d) les accusés Ahmed Zakaria Bensaci, Malik Kariba, Amine Oualane, Karim Karrat et Nadjim Ahamada Mbae, à l’ouverture de leur procès à Aix-en-Provence ( AFP / Benoit PEYRUCQ )
    A Aix, épilogue au procès du triple narchomicide
    information fournie par AFP 16.11.2026 08:44 

    Après un mois de débats sous haute tension au procès d'un triple narchomicide sanglant commis près de Marseille, la cour d'assises rend lundi son verdict, très attendu par Amine Kessaci, militant anti-narcotrafic dont le frère aîné est l'une des trois victimes. ... Lire la suite

  • Croquis d’audience du 19 octobre 2026 montrant l’accusé Amine Oualane (d) et ses coaccusés (g-d) : Karim Harrat, Nadjim Mbae, Ahmed Zakaria Bensaci et Malik Kariba lors de leur procès, à Aix-en-Provence ( AFP / Benoit PEYRUCQ )
    Triple narchomicide : Oualane et Harrat, parcours opposés, destins liés
    information fournie par AFP 16.11.2026 08:43 

    L'un a volé pour "manger", l'autre se souvient d'une "belle enfance" : Amine Oualane et Karim Harrat, deux barons du narcobanditisme marseillais, ont connu des trajectoires opposées avant d'être liés par des affaires de narchomicide. Les deux trentenaires sont ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.11.2026 08:34 

    * CARMILA CARM.PA - Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux a annoncé lundi avoir signé un accord avec IGD IGD.MI dans le cadre duquel il va échanger des actions avec Coop Alleanza 3.0, l'actionnaire principal de son concurrent italien, en ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,89 -0,06%
ADOCIA
4,674 0,00%
2CRSI
18,31 0,00%
Or
3 856,4 -0,62%
CAC 40
8 368,91 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank