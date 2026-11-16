Parrot accélère ses livraisons de drones militaires en Europe

Parrot annonce la livraison en cours de plus de 10 MEUR de micro-drones ANAFI UKR au 4ème trimestre 2026, dans le cadre de plusieurs programmes d'équipement de forces de défense européennes remportés cette année pour des durées de 1 à 3 ans

Ces commandes, destinées à renforcer les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), comprennent des contrats jusqu'ici non rendus publics ainsi que des commandes complémentaires passées via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA). Elles illustrent la montée en puissance des déploiements d'ANAFI UKR en Europe et la capacité industrielle du Groupe à répondre à des programmes d'envergure croissante.

Porté notamment par ces livraisons, Parrot vise un chiffre d'affaires supérieur à 20 MEUR au 4ème trimestre 2026 pour son activité micro-drones professionnels.