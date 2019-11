Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Parot : le CA sur 9 mois en hausse de +8% Cercle Finance • 29/11/2019 à 18:27









(CercleFinance.com) - Le groupe Parot fait état ce soir d'un chiffre d'affaires 9 mois de 412,4 millions d'euros, en hausse de +8% par rapport à la même période en 2018. A périmètre constant, les revenus augmentent de +5,8%. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe augmentent de +4,7% par rapport au troisième trimestre 2018. Il s'affiche ainsi à 124,6 millions d'euros.

Valeurs associées GROUPE PAROT Euronext Paris -1.22%