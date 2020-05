Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Parot : le CA au T1 impacté par le coronavirus Cercle Finance • 28/05/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Parot annonce ce soir un chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020, de 95,1 millions d'euros, en baisse de -33,1% par rapport à la même période en 2019. 'Les activités ont commencé à être affectées par la crise liée au COVID-19 dès le début du mois de mars 2020. Le Groupe s'est adapté en temps réel à ce contexte inédit pour réagir au mieux aux événements tout en maintenant au maximum ses activités. Aussi, le chiffre d'affaires sur les trois premiers mois 2020 ressort à 95,1 M, en recul de -33,5%, -28,1% à périmètre comparable, par rapport à 2019. Le retrait est moins marqué sur les activités de services', commente le groupe.

Valeurs associées PARROT Euronext Paris -2.16%