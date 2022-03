(AOF) - Parmi les devises majeures, c’est l’euro qui est le plus exposé à la guerre en Ukraine, non seulement par la proximité géographique, mais surtout en raison de la dépendance au gaz russe. Tel est le constat dressé par SwissLife Asset Managers, dans ses Perspectives de mars 2022. Le gestionnaire d’actifs ajoute que la Banque centrale européenne pourrait temporairement édulcorer sa rhétorique, affaiblissant davantage la devise européenne. En conséquence, SwissLife Asset Managers réitère sa position négative sur la paire euro-dollar.

