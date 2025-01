Parmi les chaînes télé, qui a tiré le bon numéro?

A partir du 6 juin, les chaînes d'info en continu BFM, CNews, LCI et Franceinfo seront côte à côte sur les numéros 13 à 16, tandis que France 4 succédera à Canal+ en 4e position ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Bouleversement en vue sur la zapette: à partir du 6 juin, les chaînes d'info en continu BFM, CNews, LCI et franceinfo seront côte à côte sur les numéros 13 à 16, tandis que France 4 succédera à Canal+ en 4e position.

Annoncé lundi par le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, ce changement inédit de numérotation découle du prochain arrêt sur la télévision numérique terrestre (TNT) de C8 et NRJ12, fin février. Cela a ouvert la possibilité d'un grand chambardement des canaux, qui va modifier les habitudes des téléspectateurs.

La modification la plus spectaculaire concerne les chaînes info. Les leaders BFMTV et CNews, jusqu'alors numéros 15 et 16, vont avancer en 13 et 14 en juin. LCI (canal 26) et franceinfo (27) vont prendre les places 15 et 16.

Auparavant dispersées, toutes les quatre formeront désormais un "bloc" de chaînes info, selon les termes de l'Arcom.

Cela a fait bondir BFMTV, qui plaidait pour le statu quo: son propriétaire, le groupe RMC BFM, a dénoncé une décision "arbitraire", "source d'une rupture d'égalité sans précédent dans l'histoire de la TNT et contraire à l'intérêt du public".

Le groupe, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, examine "les voies de recours possibles".

Mais selon Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, "BFM n'est pas pénalisée" et "on ne peut pas être adepte de la concurrence et s'y opposer quand elle est là".

LCP et Public Sénat, qui se partagent actuellement le canal 13, vont faire un bond jusqu'au numéro 8 - "une étape historique" selon la première ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Cette évolution pour les chaînes d'info est possible car les chaînes publiques LCP et Public Sénat, qui se partagent actuellement le canal 13, vont faire un bond jusqu'au numéro 8 - une étape "historique", selon elles.

Et France 4, chaîne jeunesse et culturelle du groupe public France Télévisions, va quitter le numéro 14 pour remplacer Canal+ sur le 4 en juin. Ainsi France 2, France 3, France 4 et France 5 vont se suivre "de manière logique", souligne l'Arcom.

Le groupe Canal+ a annoncé le retrait en juin prochain de ses quatre chaînes payantes de la TNT (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète), en réaction au non-renouvellement de la fréquence de C8 et à "un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant".

Jusqu'alors numéro 18, Gulli, la chaîne pour enfants du groupe M6 , va elle occuper la 12e place laissée vacante par NRJ12.

- "Intérêt du téléspectateur" -

Au total, onze fréquences de la TNT ont été réattribuées en décembre. L'Arcom a écarté deux titulaires actuels, C8 et NRJ12, et sélectionné deux nouvelles chaînes: l'une lancée par le groupe CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, l'autre par Ouest-France.

Celles-ci vont commencer à émettre le 6 juin sur le canal 18 pour la première et le 1er septembre sur le canal 19 pour la seconde. Le 19 est libre depuis l'arrêt en 2020 de France Ô. Un tirage au sort les a départagées pour ces deux canaux.

La chaîne de CMI France, présidée par Christopher Baldelli, devait initialement démarrer le 1er mars. Ce décalage va lui laisser le temps de mieux se préparer.

Un tel changement général est une première depuis la création de la TNT en 2005 car, jusque-là, les derniers arrivés prenaient les derniers numéros.

"L'intérêt du public a été le seul guide", a assuré M. Maistre, défendant "des choix raisonnables" et tenant compte également de l'état atone du marché publicitaire. "Les numéros historiques ne sont pas modifiés", a-t-il relevé.

La nouvelle numérotation sera mise en place en une seule fois le 6 juin, et non par séquences à partir de mars. Il y aura ainsi provisoirement des écrans noirs ou de simples messages d'information sur les canaux 8 et 12 vacants.

Le régulateur a mené des consultations avec les chaînes sur ce sujet crucial des numéros. Car être dans les premiers est considéré comme un avantage pour l'audience: plus un numéro est bas, plus vite on tombe dessus sur la télécommande.

C8, chaîne de l'animateur controversé Cyril Hanouna, ainsi que NRJ12, contestent leur exclusion de la TNT, et attendent une audience au fond devant le Conseil d'Etat.

Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, C8 a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages du chef de file de l'émission TPMP.

Selon Cyril Hanouna, une "piste sérieuse" serait qu'il bascule sur CStar (canal 17).