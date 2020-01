Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Parly va se rendre à Washington pour parler du rôle des USA au Sahel Reuters • 15/01/2020 à 16:11









PARIS, 15 janvier (Reuters) - Florence Parly, ministre française des Armées, a annoncé mercredi qu'elle se rendrait à Washington dans les jours qui viennent pour parler du rôle des Etats-Unis au Sahel. Face à une menace djihadiste persistante, les dirigeants du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) et la France ont annoncé lundi la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel avec des priorités redéfinies et une action concentrée sur la zone dite des "trois frontières" entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. "Nous comptons en effet sur le soutien précieux des Etats-Unis pour la réussite de ce dispositif consolidé (...) Je serai dans la capitale américaine dans quelques jours afin de consolider le dispositif existant", a déclaré Florence Parly lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. (John Irish, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.