Parly met en garde les USA contre les conséquences d'un retrait du Sahel

WASHINGTON, 27 janvier (Reuters) - Un désengagement militaire américain d'Afrique affecterait sérieusement l'efficacité de la lutte contre le terrorisme menée par la France au Sahel, a déclaré lundi la ministre française des Armées à l'issue d'un entretien avec son homologue américain Mark Esper au Pentagone. Le soutien apporté par les Etats-Unis à l'opération Barkhane est "essentiel", a souligné Florence Parly pendant une conférence de presse, alors que Washington envisage de réorienter une partie des moyens consacrés à la lutte antiterroriste pour faire face aux menaces constituées par la Chine et la Russie. (Phil Stewart et Tangi Salaün)

