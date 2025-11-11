Parker Hannifin rachète Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars afin d'étendre ses activités dans le secteur des pièces détachées

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2, la citation de l'analyste au paragraphe 10) par Aishwarya Jain

Parker Hannifin PH.N a déclaré mardi qu'il achèterait le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquide Filtration Group au groupe privé Madison Industries pour 9,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur le marché des pièces détachées.

Les actions de Parker Hannifin étaient en hausse de 1,4 % dans la matinée.

Le marché de l'après-vente fait référence aux ventes de pièces de rechange et de produits d'entretien après la vente de l'équipement d'origine, offrant ainsi des flux de revenus récurrents aux fournisseurs industriels à la recherche de revenus stables et à plus forte marge.

Filtration Group, qui s'adresse aux marchés de l'industrie, de l'automobile et des systèmes de chauffage et de refroidissement, réalise environ 85 % de son chiffre d'affaires sur le marché de l'après-vente et prévoit un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars pour 2025.

Le segment "filtration et matériaux d'ingénierie" de Parker a généré un chiffre d'affaires de 5,81 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025 et a représenté 42,5 % du chiffre d'affaires total, soit la part la plus importante de ses activités.

L'opération devrait être financée par de nouvelles dettes et des liquidités, a déclaré Parker Hannifin, ajoutant qu'elle devrait être finalisée dans un délai de six à douze mois.

Le prix d'achat en espèces représente 19,6 fois le bénéfice de base ajusté estimé de Filtration Group pour l'année civile 2025, ou 13,4 fois si l'on tient compte des synergies de coûts attendues, a ajouté la société industrielle.

Parker estime que les synergies de coûts avant impôts s'élèveront à environ 220 millions de dollars d'ici la fin de la troisième année suivant la clôture de la transaction.

D'ici cinq ans, elles devraient contribuer à la croissance organique, aux marges et aux bénéfices ajustés de Parker, et générer un rendement en espèces à un chiffre sur le capital investi.

"Parker a réalisé des rendements exceptionnels lors de transactions antérieures, même avec des prix d'appel qui ne semblaient pas particulièrement bon marché", a déclaré Scott Davis, analyste chez Melius Research, ajoutant que l'opération renforce la présence de Parker dans les sciences de la vie ainsi que sur le marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Au début de l'année, Parker a déclaré qu'il achèterait Curtis Instruments pour 1 milliard de dollars, qui conçoit et fabrique des pièces de véhicules, afin de compléter son portefeuille de moteurs et de commandes de mouvement.