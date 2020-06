Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris voit une "victoire possible" au Sahel malgré la montée des violences djihadistes Reuters • 12/06/2020 à 14:49









PARIS/DAKAR, 12 juin (Reuters) - La France pense pouvoir vaincre les groupes armés djihadistes actifs en Afrique de l'Ouest, a estimé une source à l'Elysée avant le lancement ce vendredi de la "Coalition pour le Sahel" destinée à enrayer l'insécurité croissante dans la région, également confrontées à des violences communautaires. Cette coalition a été annoncée lors du sommet de Pau mi-janvier dans le sillage d'une série d'attaques menées fin 2019 par de groupes armés liés à Al Qaïda ou à l'Etat islamique. Elle doit être officiellement lancée lors d'une visioconférence réunissant 45 ministres principalement européens et ouest-africains, ainsi que des représentants d'organisations internationales comme l'Onu, l'Union africaine ou encore la Banque mondiale. Elle vise à renforcer les capacités des armées africaines et leur coordination avec les forces françaises et internationales, avec une action concentrée sur la zone dite des "trois frontières" entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. "Aujourd'hui au Sahel, la victoire est possible. Et c'est bien la perception qui est en train de s'installer chez nos partenaires", a déclaré à des journalistes une source à l'Elysée. "Si aujourd'hui nous avons 40 ministres des Affaires étrangères dans une coalition pour le Sahel, c'est ne pas seulement grâce aux efforts de leadership de la France, c'est aussi parce que la perception commence à s'installer que, au Sahel, c'est possible d'arriver à un succès", a ajouté cette source. La France et plusieurs de ses alliés européens et africains ont déjà officiellement formé à la fin mars la "task force Takuba", composée de forces spéciales européennes combattant au côté des armées malienne et nigérienne au Sahel. Si les forces françaises et leurs partenaires ont enregistré plusieurs succès - notamment en tuant la semaine dernière le chef d'Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Abdelmalek Droukdel, lors d'une opération dans le nord du Mali - les djihadistes poursuivent leurs attaques et avancent vers le sud, comme en témoigne une attaque jeudi dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans le même temps, Amnesty International a dénoncé des exactions commises par les forces armées nationales dans la région, dont des exécutions extrajudiciaires de civils. "S'il y a des exactions contre les civils, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils collaborent", a déclaré Drissa Traoré, militants malien des droits de l'homme, lors d'une conférence de presse jeudi. (Aaron Ross à Dakar et Bate Felix et John Irish à Paris version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

