Paris veut rapatrier par avion les Français de Wuhan-Buzyn

(Actualisé avec déclarations, précisions) PARIS, 26 janvier (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a demandé d'organiser en milieu de semaine un rapatriement direct par voie aérienne des ressortissants français de Wuhan avec l'accord des autorités chinoises, a annoncé dimanche la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ils seront transférés dans un lieu d'accueil où ils resteront en observation pendant 14 jours, a ajouté la ministre lors de son point de situation quotidien après une réunion interministérielle organisée à l'Hôtel de Matignon. "Le consulat recense toutes les personnes qui souhaiteraient être rapatriées sur notre territoire", a dit Agnès Buzyn. "Le Premier ministre a demandé d'organiser un rapatriement par voie aérienne directe vers la France avec l'accord des autorités chinoises. Ce rapatriement aura lieu en milieu de semaine, une équipe médicale dédiée accompagnera ce retour." Priée de dire combien de personnes étaient concernées par ce rapatriement, la ministre a évalué ce nombre entre "quelques dizaines à quelques centaines". Aucun nouveau cas avéré de contamination au coronavirus n'a été enregistré, mais les autorités sanitaires espèrent obtenir dimanche soir ou lundi matin les résultats des tests subis par six personnes, a-t-elle dit. "Ce sont des personnes qui sont dans d'autres villes (que Paris et Bordeaux NDLR), arrivées essentiellement de Wuhan." La France a confirmé vendredi les trois premiers cas de contamination en Europe - tous originaires de Chine - avec un couple hospitalisé à Paris et un homme pris en charge à Bordeaux. En Chine, le bilan du coronavirus s'est alourdi dimanche à 56 morts et plus de 2.000 cas ont été répertoriés dans le monde. (Nicolas Delame)

