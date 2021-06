Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : vers les 6600Pts après de nombreuses statistiques Cercle Finance • 08/06/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un gain d'un peu plus de 0,4%, le CAC40 double la mise, à 6.570 points, après plusieurs indicateurs macroéconomiques publiés dans la matinée. L'E-Stoxx50 gagne également 0,4% pour un nouveau record absolu à 4.114 alors que le DAX30 se contente de +0,2%, peut-être freiné par le repli de -4,6Pts (à +79,8) de l'indice ZEW du moral des investisseurs et économistes allemands. Petite consolation, le sous-indice de la situation actuelle grimpe de 31 points à -9,1. Par ailleurs, la production industrielle allemande a reculé de 1% en avril, une contraction plus forte que le consensus (après un rebond de 2,2% en mars), ramenant la production à un niveau inférieur de 5,6% à celui de février 2020. Wall Street est anticipé très indécis, dans l'attente de la balance commerciale américaine dans l'après-midi. Ce n'est donc pas la perspective de nouveaux records qui dope le CAC40... lequel progresse inexorablement sans véritable intérêt acheteur. En France, le déficit des transactions courantes de la France ressort à 1,4 milliard d'euros en avril 2021, en amélioration de 1,3 milliard par rapport au mois précédent, selon les données cvs-cjo de la Banque de France. Dans l'actualité des valeurs, Legrand et Dassault Systèmes se détachent avec +2,1%, devant Hermès (+1,8%) qui inscrit un nouveau record absolu à 1.190E. Alstom a été choisi par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) pour la modernisation à mi-vie de 47 tramways Citadis livrés entre 2001 et 2004, circulant sur les lignes T1 et T2 du réseau de l'Agglomération Lyonnaise. Safran lance une offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros. Le groupe lance également une offre concomitante de rachat de ses OCEANE en circulation à échéance du 21 juin 2023. Airbus indique avoir livré, en mai 2021, 50 avions à 32 clients (quatre A220, 41 A320, un A330neo, trois A350, un A380) et enregistré sept commandes. Le nombre de livraisons à ce jour est de 200 appareils à 61 clients. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbus avec un objectif de cours maintenu à 125 euros, soit un potentiel de hausse de 14% pour l'action du constructeur aéronautique européen au lendemain d'un point sur son activité le mois dernier.

