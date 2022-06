Paris: vent haussier, les investisseurs restent prudents information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne plus de 1%, autour des 6.115 points, portée par la brise haussière qui souffle ce matin sur les places européennes.



La prudence reste néanmoins de mise avant la parution de nombreuses statistiques de premier plan en seconde partie de semaine.



Par ailleurs, le scénario de la séance d'hier - une hausse de 1,3% en matinée suivie d'un retournement du marché et d'une clôture dans le rouge - témoigne de la fragilité des tendances et d'une certaine frilosité des investisseurs.



Néanmoins, le redressement observé la semaine dernière sur les Bourses mondiales suggère que les investisseurs commencent à relativiser leurs craintes quant à la remontée brutale de l'inflation, à l'origine du récent regain d'aversion au risque.



Ce timide retour de la confiance sur les marchés s'accompagne d'une détente au niveau des rendements obligataires, un phénomène qui pourrait encourager les investisseurs à reprendre leurs achats.



La séance de mardi s'annonce calme en l'absence d'indicateurs importants, le rythme des publications étant appelé à s'intensifier à partir de demain avec, entre autres, une nouvelle estimation du PIB américain de premier trimestre.



Le principal rendez-vous du jour est toutefois fixé à 16h00, avec la parution de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, attendu en net repli en juin du fait des tensions inflationnistes qui pénalisent de plus en plus le pouvoir d'achat des ménages.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi fait savoir que la Commission européenne a approuvé Xenpozyme, pour le traitement des manifestations non neurologiques du déficit en sphingomyélinase acide chez l'enfant et l'adulte présentant un déficit en sphingomyélinase acide de type A/B ou de type B.



Airbus annonce avoir remporté un contrat de 160 millions d'euros pour le satellite FORUM (Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring) de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), qui mesurera la chaleur émise par la Terre dans l'espace.



Enfin, Solutions 30 indique être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition d'EnergyGo, expert de la rénovation énergétique, qui propose une offre clé en main de solutions déployée auprès des particuliers éligibles aux dispositifs d'aide.