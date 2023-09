Paris: vent d'optimisme soutenu par les annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La dynamique haussière à l'oeuvre hier après les annonces de la BCE se poursuit ce matin: l'indice parisien gagne près de 1,4%, autour des 7410 points.



Pour rappel, la banque centrale a procédé hier à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base, la dixième en un peu plus d'un an, portant ainsi son taux de dépôt à 4%. Mais elle a surtout laissé entendre qu'il pourrait s'agir de sa dernière hausse de taux, à moins que l'inflation ne surprenne encore à la hausse.



'L'économie de la zone euro s'affaiblit déjà suffisamment pour rendre très improbable une nouvelle hausse de l'inflation', tempère toutefois Martin Moryson, chef économiste pour l'Europe chez DWS.



Certains stratèges vont même jusqu'à considérer que les risques sont maintenant orientés vers des réductions ultérieures des taux directeurs par rapport aux attentes actuelles du marché.



'Nous pensons que la baisse des taux n'interviendra qu'à partir du second semestre 2024, et plus tard que prévu par le marché, mais nous pensons également qu'une fois que le cycle d'assouplissement commencera, la baisse des taux sera probablement plus rapide et plus importante que ce qui avait été prévu', pronostique Sebastian Vismara, économiste senior et stratégiste chez BNY Mellon IM.



Après les importantes annonces faites par la BCE hier, les marchés vont maintenant se mettre à l'heure de la Réserve fédérale, qui doit tenir sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi prochain.



De l'avis des analystes, la récente remontée des cours pétroliers observée depuis la fin de l'état risque de pousser la Fed à maintenir une approche restrictive.



Les nombreux signes de résistance de l'économie américaine, confirmés hier par des ventes au détail bien meilleures que prévu, pourraient également pousser la Réserve fédérale à poursuivre sur la voie du resserrement monétaire.



Au-delà des banques centrales, les investisseurs vont donc continuer de garder un oeil attentif sur les chiffres économiques.



Sur ce point, les indicateurs attendus aujourd'hui avec, entre autres, les prix à l'importation, l'indice Empire State de la Fed de New York, la production industrielle et la confiance des consommateurs du Michigan, pourraient contribuer à changer la donne.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce avoir signé avec Petrobras et Casa dos Ventos Holding, un protocole d'accord pour évaluer les perspectives de projets communs dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène bas carbone au Brésil.



L'éditeur de logiciels de prototypage virtuel Esi Group publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net en recul de 59,2% à 5,7 millions d'euros, avec une marge d'EBIT ajusté stable à 30,9% du chiffre d'affaires.



Enfin, Vinci Construction Grands Projets annonce avoir été retenu pour la conception et la construction d'un réservoir de gaz naturel liquéfié de 180.000 m3 aux Pays-Bas. Les travaux, d'un montant de 160 millions d'euros, devraient se terminer d'ici le second semestre 2026.