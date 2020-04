Paris : veille de 3 sorcières morose, contrairement au Nasdaq

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris finit in extremis dans le rouge (-0,08% vers 4.350) en cette veille de séance des '3 sorcières' qui s'est avérée assez soporifique, avec seulement 3,MdsE échangés.

Le terme boursier d'avril (l'échéance mai démarre demain à 16H) pourrait se conclure demain sur une hausse de +7,5% pour le marché parisien.

L'Euro-Stoxx50 grappille 0,15% à 2.813 et un peu plus de 10% depuis le 20 mars... à condition que Wall Street efface ses pertes de la mi-séance qui tournent autour de -0,5% en moyenne (-1% pour le Dow Jones).

Une performance de +10% des places européennes sur 4 semaines à comparer avec +22% pour le Dow Jones, +24% pour le Nasdaq Composite et même +25,2% pour le Nasdaq-100 (probablement la meilleure performance mensuelle de l'histoire) qui gagne +1,5% ce soir et qui vient de repasser positif sur l'année 2020 vers 17H20, avec un 'pic' à 8.790Pts.

Cela ressemble à de 'l'arrachage' des cours à la veille d'un changement d'échéance, sinon comment expliquer un différentiel de +2,5% par rapport au Dow Jones qui lâche -1% alors que le S&P500 grappille cède -0,3% à mi-séance.

La consolidation des indices US et du CAC40 semble au minimum logique après la publication d'une nouvelle série d'indicateurs économiques susceptibles de confirmer le repli sévère de l'activité... mais certains opérateurs ont été tentés d'acheter le marché en vertu du principe 'bad news is good news' dans l'anticipation de davantage d'aide gouvernementale.

Le chiffre le plus attendu du jour, dans le contexte actuel, c'était celui des inscriptions aux indemnisations chômage hebdomadaires: le département du Travail recense +5,245 millions la semaine dernière aux Etats Unis (au lieu de 6,615 la semaine précédente et 6.867 la précédente): le rythme ralentit mais ce sont tout de même 22 millions d'américains qui se retrouvent privés d'emploi contre environ 200.000 mi-février (10 fois plus), le taux de chômage implicite doublant dans l'intervalle, de 3,5% à 7%.

L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à -56,6 sur le mois en cours, contre -12,7 en mars 2020, déjouant un consensus qui visait-30... c'est presque 2 fois pire que prévu.

Les mises en chantier de logements ont plongé de 22,3% (contre -15,6% attendu) en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis selon le Département du Commerce, à 1.216.000 en rythme annualisé, là où le consensus en attendait près de 1.320.000.

Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, n'a néanmoins reculé que de 6,8% en mars, s'établissant ainsi à 1.353.000, alors que les économistes anticipaient en moyenne un nombre de l'ordre de 1.300.000 (-14,6%).

Trump a par ailleurs de tweeté que le 'pic de la pandémie' est dépassé et que c'est le moment de redémarrer l'activité... mais chaque gouverneur d'état est souverain pour décider s'il est opportun de relancer l'activité dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes.

C'est peut-être cela, bien plus que les chiffres du jour, qui explique pourquoi le Dollar se raffermit de +0,7% face à l'Euro, vers 1,0830/$, le pétrole (Brent) reprend +1,5% à 28,4$ à Londres.

Du côté des valeurs, Dassault Systèmes (+5,8%) devance largement Atos (+3,15%) puis CapGemini (+2,9%)

Symétriquement, Publicis dévisse de -6% et EDF(-5,8%) fait part d'une révision de son estimation de production nucléaire annuelle, prévoyant ainsi qu'elle sera de l'ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022. Le groupe explique que le déroulement des opérations prévues lors des arrêts pour maintenance est fortement affecté, réduisant ainsi la capacité de production d'électricité. Dans ce contexte, il est en train d'adapter son programme d'arrêts pour maintenance.

BioMérieux affiche un chiffre d'affaires de 769 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 21,5% dont 20,8% en organique, du fait de la demande exceptionnelle en tests de biologie moléculaire nécessaires dans le contexte de l'épidémie.

Nexity (-2%) indique démentir un article de presse diffusé ce jour annonçant à tort le remplacement de son directeur général Jean-Philippe Ruggieri par Alain Dinin, le président du conseil d'administration et du comité stratégique et des investissements.