Paris : végète autour des 6670 pts, la prudence est de mise

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue autour de son point d'équilibre ce matin, à 6672 points, dans un contexte de prudence face à l'inflation et au ralentissement des croissances chinoise et mondiale. 'Naturellement, ces craintes sur la croissance ont permis une détente des taux longs qui, après avoir touché les 1,62% reculent à 1,58%', souligne-t-on chez Aurel BGC. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se stabilise autour de -0,15%, tandis qu'un léger mouvement de détente se confirme sur les OAT françaises, à 0,19%. Les cours du brut sont orientés en légère baisse ce matin, avec un baril de Brent qui reflue sous les 86 dollars et un WTI qui repasse sous les 83 dollars suite à l'annonce hier d'un ralentissement brutal de la croissance chinoise au troisième trimestre. Par ailleurs, la salve de publication des résultats d'entreprises va s'intensifier: plusieurs poids lourds de l'indice Dow Jones ont prévu de dévoiler leurs comptes aujourd'hui, dont Johnson & Johnson, Procter & Gamble et Travelers. Du côté de la technologie, la publication de Netflix, attendue ce soir après la clôture des marchés américains, intéressera tout particulièrement les investisseurs. Si les résultats sont désormais le principal point d'attention des marchés, les investisseurs se pencheront aussi sur les derniers chiffres du secteur immobilier américain, qui tomberont en début d'après-midi. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Danone affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 de 6,2 milliards d'euros, en hausse de 5,8% en données publiées et en croissance de 3,8% en données comparables, avec un effet valeur de +4,6% et un effet volume de -0,8%. Technip Energies indique avoir signé avec TÜV Rheinland une alliance stratégique pour offrir des services de conseil en gestion de projet aux clients des secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la chimie et des mines et métaux. Enfin, TechnipFMC annonce avoir conclu une alliance stratégique de long terme avec Talos Energy pour développer et fournir des solutions techniques et commerciales pour des projets de capture et de stockage de carbone (CSC) sur la côte américaine du Golfe du Mexique.

