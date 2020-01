Paris : un nouveau record de clôture, réel défi au 'contexte'

(CercleFinance.com) - Après les places européennes, c'est au tour de Wall Street de remonter la pente à mi-séance: le profil des indices US semble calqué sur celui du CAC40 ou de l'Euro-Stoxx50.

On saura si les mêmes 'algos' sont à l'oeuvre d'ici 22H, si jamais Wall Street termine à l'équilibre, comme la bourse de Paris.

Prodige de la logique des 'flux' ou déconnexion complète par rapport au réel ?

Le CAC40 termine une séance qui avait débuté sous de bien mauvais auspices géopolitiques sur une note positive (+0,04% à 6.044Pts) et surtout, sur un nouveau record historique de clôture pour le CAC 'GR', à 16.422Pts.

Paris se détache du peloton européen (de même que le FT-100, hors zone Euro) puisque Bruxelles lâche -0,65%, Milan et Madrid -0,5%, et Francfort -1,25%... une remarquable résilience alors que le climat géopolitique vient de se dégrader brusquement la nuit dernière.

Les volumes d'échanges, malgré la volatilité initiale demeurent singulièrement faibles, avec 2,6MdsE échangés ce vendredi, dont moins de 1,7MdsE à 17H29, avant les arbitrages du 'fixing'... une activité digne d'un '15 août'.

Le 'fait du jour' a été complètement 'digéré' par le CAC40 : Donald Trump a ordonné dans la nuit de jeudi à vendredi 'd'éliminer' (en langage plus cru, cela s'appelle assassiner) -via une frappe militaire- le général iranien Qassem Soleimani, le chef des forces 'Al Qods', unité d'élite des Gardiens de la révolution iraniens.

C'était l'un des personnage les plus puissants du pays, presque un N°2 du régime, en tant que représentant des forces assurant le maintient au pouvoir des mollah et du N°1, leur chef suprême Ali Khamenei.

Le procédé (tir de missile d'un drone de combat) est identique à celui appliqué à un simple 'émir' autoproclamé d'un califat terroriste en Afghanistan ou au Maghreb subsaharien.

Une opération saluée par Donald Trump sous forme de la publication, sur Twitter... de l'image (pixelisée !) d'un drapeau américain, et assorti d'un commentaire 'en s'en prenant aux forces américaines, il s'est tué lui-même' et d'ajouter : 'il aurait dû être éliminé depuis longtemps' (sous-entendu, durant l'ère Obama).

Il n'est pas certain que le concept 'sa mort est juste parce que c'était un méchant' soit recevable en matière diplomatique et géostratégique : une telle irruption du subjectif rebattrait effectivement les cartes des relations internationales si le procédé se généralisait !

Le gouvernement irakien parle de son côté d'une 'violation des conditions de la présence américaine sur le sol irakien', et les spécialistes du Proche Orient évoquent 'un risque d'embrasement et de guerre civile' en Irak.

Cela semblait inquiéter un peu les investisseurs et Wall Street a failli effacer d'entrée de jeu ses gains de la veille, après un 'carton plein' de records absolus jeudi soir... mais quelques heures après la reprise des cotations, les indices US font preuve de résilience et ne cèdent plus que 0,3% (le Nasdaq est dopé par la hausse de +4% de Tesla qui teste les 450$) à -0,5% (Dow Jones).

Si Wall Street et Paris limitent leurs pertes, la nervosité de certains opérateurs (pas de ceux qui gèrent les actions manifestement) est très visibles avec le bond de +3,6% du pétrole (pour le Brent au-delà de 69$ et le WTI, avec +3,8% au delà de 63,5$ à New York) et le placement refuge par excellence, l'or (+1,4%) vers 1.550$, au plus haut depuis début septembre.

Les pertes auraient pu se creuser à Wall Street après la publication de l'indice ISM (Institute for Supply Management) de décembre pour le secteur manufacturier américain: il est très décevant puisqu'il ressort à 47,2, à comparer à 48,1 en novembre et déjoue le pronostic d'une hausse à 49.

Du côté des données statistiques en Europe, sur un an, la hausse des prix à la consommation en France accélérerait à +1,4% en décembre 2019, après +1% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee début janvier 2020. Cette nette hausse de l'inflation résulterait principalement d'un rebond marqué des prix de l'énergie, ainsi que de la moindre baisse des prix des produits manufacturés et de la légère accélération des prix des services.

Dans l'actualité des valeurs, tout ce qui a trait au pétrole grimpe au sein du CAC40 et du SBF-120 (Technip et Total +1,1%, Vallourec +1%).

Inversement, la hausse du kérozène et un préavis de grève plombent Air-France/KLM avec une chute de -7,9% à 9,44E (ce titre devient le pire performer de l'année 2020).

Veolia annonce un accord pour la reprise du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA Corporation à Gum Springs, en Arkansas, transaction évaluée à 250 millions de dollars et dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2020.

Via un communiqué publié hier soir, l'Olympique lyonnais réaffirme son souhait, 'comme à l'été 2019', de conserver Moussa Dembélé, attaquant de l'équipe professionnelle masculine. 'Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir', indique le club 'porté' par OL Groupe, alors que des rumeurs d'intérêts d'autres clubs européens circulent dans la presse.