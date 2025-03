Paris: tutoie les 8000 pts malgré le décrochage de Kering information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge près de 0,6% ce matin, vers 7990 pts, tirée par l'envolée du luxe avec L'Oréal (+3%), Hermès (+2%) ou encore LVMH (+1.7%). Kering manque néanmoins à l'appel et cède même quelque 11%, digérant l'annonce de l'arrivée de son nouveau directeur artistique, Demna, transfuge de chez Balenciaga.



L'indice parisien fait ainsi de la résistance, malgré la menace, brandie par Donald Trump d'instaurer des droits de douane de 200% sur les boissons alcoolisées européennes.



Dans ce contexte peu optimiste - ou un droit de douane risque de succéder à un autre - la santé de l'économie américaine suscite de plus en plus de questionnements et les investisseurs sont de moins en moins nombreux à exclure que les Etats-Unis échappent à une récession.



La publication, mercredi, de données plutôt rassurantes sur le front de l'inflation aurait dû constituer le principal événement de la semaine, mais son ralentissement a rapidement été ignoré, les investisseurs s'attendant à un renforcement des tensions inflationnistes sous l'effet des surtaxes douanières.



Avec la remontée des inquiétudes relatives à la croissance, la Bourse de New York a de nouveau fini dans le rouge jeudi, au terme d'une séance où les valeurs du secteur de la technologie ont de nouveau été chahutées.



Le Dow Jones a chuté de 1,3% et le Nasdaq Composite a décroché de près de 2%, plombé par de lourds dégagements sur les 'Sept Magnifiques'.



La parution, cet après-midi, de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan au titre de février pourrait cependant donner quelques sueurs froides aux intervenants.



Le consensus prévoit une nouvelle baisse du moral des ménages, avec un indice prévu à 63 contre 64,7 en janvier, mais la moindre mauvaise surprise pourrait faire grincer les dents des investisseurs.



Wall Street risque par ailleurs de se trouver pénalisée par l'absence d'un accord sur un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis d'ici à samedi.



La Chambre américaine des représentants, à majorité républicaine, a adopté mardi un texte budgétaire provisoire afin de reporter à septembre la perspective d'une paralysie de l'Etat fédéral.



Mais le document doit encore être approuvé par le Sénat avant la date limite de vendredi soir minuit afin d'éviter un éventuel blocage de l'administration fédérale.



Après la clôture des marchés américains, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a toutefois déclaré qu'il voterait pour faire avancer le projet de loi républicain plutôt que de risquer un nouveau 'shutdown' des administrations publiques.



Sur le front des statistiques, sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 0,8% en février, après +1,7% en janvier, faisant ainsi passer le glissement annuel en deçà de 1% pour la première fois depuis février 2021, selon l'Insee qui confirme son estimation provisoire.



Outre-Rhin, la hausse de l'indice allemand des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été revue à la baisse à 2,6% pour le mois de février, contre 2,8% en première lecture, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans points évolue à 4.30%. Le Bund est à 2.88% tandis que l'OAT tricolore est à 3.56% (soit un spread d'environ 68 pts).



Par ailleurs, les opérateurs reprennent leurs achats sur l'or, dont le contrat à échéance avril vient d'inscrire un nouveau zénith à plus de 3.000 dollars.



Le marché pétrolier repart lui aussi à la hausse et s'achemine vers des performances positives sur l'ensemble de la semaine, en dépit des craintes de voir la résurgence des tensions commerciales peser sur la croissance et la demande.



Le Brent prend 0.6% à 70,6 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Interparfums annonce une extension de son partenariat avec Coach pour une nouvelle période de cinq ans portant ainsi la licence jusqu'au 30 juin 2031.



Rubis publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 342 millions d'euros pour 2024, dans la fourchette-cible de 340 à 375 millions, en baisse de 4% sur une base comparable, dont 83 millions d'euros de plus-value nette issue de la cession de Rubis Terminal.



Airbus Helicopters indique clore l'édition 2025 du salon VERTICON de Dallas avec des engagements pour 118 hélicoptères, dont 63 commandes fermes, de la part de clients du monde entier pour une variété de ses hélicoptères multi-missions.





