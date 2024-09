Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: tutoie les 7.500Pts, nouveau record à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - Les acheteurs ont gardé la main depuis l'ouverture et la Bourse de Paris conforte son avance en fin de séance (+0,51%), dans un marché plus optimiste à quelques heures du début de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale. L'indice CAC40 tutoie les 7.500 points alors que le Dow Jones (+0,3%) a rouvert sur un nouveau record absolu à 41.835 tandis que le 'S&P' égale son record absolu (+0,6% à 5.668Pts).



Le Nasdaq avance de +0,8% avec Intel à +7%, Paccar +3%, Microchip +2%.



Les investisseurs sont désormais de plus en plus nombreux à penser que la Fed optera pour une réduction de 50 points de base de ses taux directeurs, un scénario assimilé à 67% par les traders selon l'outil FedWatch du CME.



'C'est un élément important car, depuis le début de l'année 2009, le FOMC n'est jamais allé à l'encontre des anticipations établies majoritairement par le marché au début d'une semaine marquée par la Fed', relève Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Côté chiffres, les ventes de détail aux Etats-Unis ont quasiment stagné avec 0,1% en rythme séquentiel en août, selon le Département du Commerce (après +1,1% en juillet par rapport au mois précédent).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont aussi augmenté de 0,1% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse séquentielle de 0,4% en juillet.



Du mieux en revanche avec la production industrielle des Etats-Unis qui a rebondi de 0,8% en août, en partie grâce à un fort redressement de la production de véhicules et équipements automobiles (effaçant une diminution de 0,9% en rythme séquentiel le mois précédent).



Cette dernière a en effet augmenté de près de 10% le mois dernier après une chute d'environ 9% en juillet, et en excluant le secteur automobile, la production manufacturière ne s'est accrue que de 0,3% d'un mois sur l'autre.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,6 point à 78% en août, un niveau toutefois inférieur de 1,7 point à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Sur le Vieux Continent, l'indice ZEW du moral des investisseurs a été publié ce matin.



Il a encore chuté en septembre : à +3,6, il ressort inférieur de 15,6 points à sa valeur d'août. L'optimisme dans les attentes depuis novembre 2023 s'est donc presque complètement évanoui. Par ailleurs, l'évaluation de la situation économique en Allemagne n'a cessé de se détériorer, son indice ayant chuté de 7,2 points pour s'établir à -84,5, retrouvant ainsi son plus bas niveau depuis mai 2020.



Au niveau des taux, les anticipations d'assouplissement monétaire semblent 'dans les cours' : les rendements des emprunts d'Etat des deux côtés de l'Atlantique ne reculent plus.



Le rendement des Treasuries américains à 10 ans reste quasi-stable, à 3,635% (+1Pt), à des plus bas depuis mai 2023 tandis que son équivalent allemand se dégrade de 2Pts vers 2,1400%, nos OAT affichent +3Pts vers 2,857%, les BTP italiens rajoutent +2Pts à 3,500%.



Sur le marché des changes, le dollar reprend quelques fractions à la veille des annonces de la Fed: l'euro recule de 0,1% vers 1,1115.



Sur le front du pétrole, les cours pétroliers font preuve de fermeté, le Brent prend 0,5% à 73,4$, le baril de brut léger américain (WTI) franchit sa résistance de 70 dollars, sans pour autant bénéficier d'un mouvement acheteur massif.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.