Paris: troisième séance de hausse en direction des 6500Pts information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son mouvement de hausse vendredi matin après avoir aligné deux séances de net rebond. L'indice CAC40 progresse de 0,7% à 6457 points.



Hier, le CAC avait réussi à accélérer son redressement en fin de journée (+1,8% vers 6410 points) dans des volumes quasi-inexistants en raison de la journée fériée de l'Ascension.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont déjoué de manière spectaculaire l'anticipation d'un repli jeudi, le Dow Jones étant parvenu à enchaîner aisément une cinquième séance consécutive de hausse.



Les 'futures' sur les indices américains signalent pour l'heure un léger mouvement de consolidation après les gains confortables enregistrés ces derniers jours.



Dans le sillage de New York, la Bourse de Tokyo affichait des gains de près de 0,6% en fin de séance, ce qui porte à plus de 1,4% sa progression sur le mois écoulé.



En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong (+2,2%) et le CSI 300 des grandes capitalisations (+0,2%%) ont eux aussi fini dans le vert, malgré l'annonce d'un ralentissement de la croissance des bénéfices des sociétés industrielles de janvier à avril.



Pékin a toutefois détaillé des mesures visant à améliorer le commerce extérieur, dans le but de maintenir la stabilité de l'économie et des chaînes d'approvisionnement.



Du coté des indicateurs, les investisseurs n'auront que les dépenses des ménages américains, puis l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, à se mettre sous la dent cet après-midi.



Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans repart à la baisse ce matin, à 2,74% contre 2,78% hier soir, apportant une bouffée d'air frais bienvenue après les tensions des dernières semaines.



La tendance est similaire en Europe, où le rendement du Bund allemand de même échéance se tasse en direction de 0,99%.



Sur le compartiment de l'énergie, le baril de pétrole demeure en revanche très robuste, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui se maintient autour de la barre des 114 dollars sur le NYMEX.



Du coté des valeurs, Saint-Gobain indique avoir signé des accords en vue de la cession de plusieurs activités de transformation de verre en Allemagne et en Autriche, dans le cadre de la stratégie d'optimisation du profil du groupe. Ces activités ont généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 55 millions d'euros en 2021 et emploient plus de 320 collaborateurs.



A l'occasion d'un point sur son activité, Maisons du Monde a revu ses objectifs pour l'année. Le groupe attend désormais des ventes en baisse moyenne à un chiffre pour l'ensemble de 2022, alors qu'il en espérait précédemment une hausse. Il ne table plus que sur une marge d'EBIT de 5% ou plus, alors qu'il l'anticipait auparavant autour de 9%, et prévoit un cash-flow libre entre 10 et 30 millions d'euros, et non plus entre 65 et 75 millions.



Ipsen annonce que des données encourageantes seront présentées sur son Cabometyx (cabozantinib), pour une variété de types de cancer lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2022) qui se tiendra du 3 au 7 juin.



Bernstein a relevé vendredi son opinion sur le titre Pernod Ricard, qu'il porte de 'performance de marché' à 'surperformance', essentiellement pour des questions de valorisation. Son objectif de cours est parallèlement abaissé de 222 à 215 euros.



Bernstein a également relevé ce matin son opinion sur le titre Rémy Cointreau de 'sous-performance' à 'performance de marché', évoquant essentiellement des questions de valorisation. Son objectif de cours passe de 180 à 170 euros.



J.P. Morgan a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre JCDecaux, qu'il ramène de 'neutre' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours abaissé de 22,7 à 16,6 euros.