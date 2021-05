Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : trébuche sur le finish, W-Street stagne, détente taux Cercle Finance • 25/05/2021 à 19:59









(CercleFinance.com) - Pas de record à la Bourse de Paris qui perd un peu pied en clôture et le contact avec les 6.400Pts (-0,28% à 6.390). L'indice a oscillé -en mode camisole algorithmique- au sein d'un corridor de 0,3% durant 8 heures... et toujours au-dessus des 6.400, sauf au coup de cloche final. C'est une déception car la journée a été majoritairement positive (et l'Euro-Stoxx50 affichant +0,12% au final), mais il devient difficile d'inscrire record sur record avec des volumes digne d'un 15 août (tout juste 2,8MdsE en clôture, et moins de 2MdsE à 17H29). Wall Street déçoit un peu et stagne complètement depuis l'ouverture (écarts compris entre 0,00% et +0,1%) en déjouant les attentes d'une hausse de +0,3% qui semblait couler de source après la forte hausse des marchés asiatiques (Chine), après des déclarations jugées encourageantes de la Réserve fédérale (qui martèle sans relâche la thèse de l'inflation 'transitoire'). Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale, a estimé hier que les pressions inflationnistes n'étaient que 'passagères', ce qui semble favoriser l'appétit pour le risque. Thomas Barkin (FED de Richmond) défend la même thèse ce mardi, et juge indispensable de poursuivre le soutien à l'économie US jusqu'au retour au plein emploi. Charles Evans (FED de Chicago) ne voit pas l'inflation atteindre des niveaux 'indésirables'. L'après-midi s'est avéré fertile en chiffres aux Etats Unis: le prix de maisons bondit de +13,2% sur 12 mois selon le baromètre mensuel Case/Shiller... mais les ventes de logements neufs reculent de -5,9% (c'est surtout lié à une pénurie de bien, non au fléchissement de la demande). cela n'empêche pas les prix de battre un record absolu à plus de 372.000$ (prix médian). La confiance du consommateur américain s'est très légèrement dégradée au mois de mai, à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board qui a reculé à 117,2 ce mois-ci, après un chiffre de 117,5 en avril. Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est remonté de 131,9 à 144,3 d'un mois sur l'autre, celui concernant leurs anticipations s'est nettement détérioré, passant de 107,9 le mois dernier à 99,1 en mai. Une dégradation que Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au Conference Board, met sur le compte de la perspective d'une remontée de l'inflation et de la fin des versements de chèques aux citoyens américains. Confiance toujours, mais en Europe : le climat des affaires s'est fortement amélioré en Allemagne au mois de mai (il grimpe de 96,6 vers 99,2) et n'a jamais été aussi élevé en deux ans, montre l'enquête mensuelle de l'institut Ifo publiée ce mardi (le consensus tablait sur de 98,1). Cet indicateur témoigne de la vigueur printanière de la première économie de la zone euro après un début d'année difficile, les industriels allemands éprouvant même des difficultés à répondre à la forte demande. Malgré plusieurs chiffres conjoncturels 'forts', la tension sur les taux retombe nettement, comme l'illustre la détente des taux américains, avec un T-Bond à 10 ans qui efface -3Pts de base à 1,573%... et en Europe, nos OAT se détendent également de -4Pts à 0,1940%, les Bunds de -3,5Pts à -0,155%. Cela pèse sur le Dollar qui s'enfonçait sous les 1,225/E et avant de se rétablir ers 1,2235/E: il pourrait bien retracer son plancher annuel des 1,2350 à brève échéance, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour nos exportateurs et alerte déjà la BCE. A Paris, Hermès (+1,5%) inscrit un nouveau record absolu à 1.116,5E tandis que Total ferme la marche avec -1,8%. Sodexo annonce que le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a confirmé la décision arbitrale, favorable à Sodexo, rendue le 28 janvier 2019 dans le cadre de la procédure qui l'opposait à l'Etat hongrois depuis 2014. Pour rappel, cette décision arbitrale ordonnait le versement par l'Etat hongrois d'une indemnité de 73 millions d'euros et d'intérêts à Sodexo. Saint-Gobain a annoncé un investissement d'environ 25 ME dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad en Norvège, permettant d'accroître ses capacités de production d'environ 40% et de faire de son usine le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone au monde. Abivax (le titre gagnait +50% à l'ouverture, +30% à présent) fait part de résultats positifs de l'étude clinique d'induction de phase 2b et de données préliminaires positives de la phase de maintenance dans la rectocolite hémorragique (RCH), avec son ABX464. Il prévoit d'initier la phase 3 avant la fin de l'année.

