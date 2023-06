Paris: trajectoire haussière, au seuil des 7300 points information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris semble suivre la même trajectoire que la veille et gagne quelque 0,6%, autour des 7295 points, notamment tirée par Teleperformance (+2,4%), Saint Gobain (+2,3%) ou encore Michelin (+2,2%).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance du taux d'inflation annuel en Allemagne. Celui-ci est ressorti à +6,1% en mai 2023, marquant ainsi une poursuite du ralentissement après des taux de +7,2% en avril et de +7,4% en mars.



Les marchés sont désormais dans l'attente de la réunion de la Réserve fédérale des Etats-Unis qui doit se tenir d'aujourd'hui à demain et au terme de laquelle elle annoncera sa décision de politique monétaire, fort probablement un 'statu quo' sur les taux.



'L'idée est de sauter cette réunion mais en se laissant la flexibilité de reprendre les hausses de taux en juillet si cela s'avère nécessaire', rappellent les économistes d'Oddo BHF.



Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront publiés en début d'après-midi, pourraient toutefois relancer les craintes d'une reprise de la remontée des taux de la Fed.



Si le processus de désinflation semble désormais bien engagé Outre-Atlantique, il concerne pour l'instant les biens manufacturés, l'énergie et l'alimentation mais peine à se matérialiser au niveau des prix des services.



Le taux d'inflation devrait malgré tout nettement fléchir en mai, de 4,9% vers 4,1% pour l'indice total.



Les marchés obligataires ont entamé la semaine sans grande direction, même si le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie à 3,76% en attendant les décisions de la Fed.



Celui du Bund allemand à dix ans se tend légèrement, à 2,38%, les anticipations de hausse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi ayant récemment été confortées.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance annonce le déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) sur la plateforme cloud ServiceNow, leader de la gestion digitale des flux de travail, pour améliorer l'expérience employé, accroître la productivité et transformer ses opérations.



Saint-Gobain a annoncé avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Building Products of Canada Corp., pour 925 millions d'euros.



Enfin, Thales fait part de la signature d'un protocole d'accord contraignant en vue de l'acquisition de 100% du groupe australien Tesserent Ltd, à un prix valorisant ses fonds propres à 176 millions de dollars australiens, soit environ 107 millions d'euros.