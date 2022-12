Paris: toujours en rouge après les relèvements de taux information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 10:34

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé plus de 3% lors de la séance d'hier, la bourse de Paris poursuit son repli ce matin, reculant de près de 0,9%, autour des 6465 points.



Les marchés réagissent après les annonces de nouveaux relèvements de taux face à la menace constituée par l'inflation.



La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre ont surpris les investisseurs par la sévérité de leurs propos, favorisant la hausse du dollar, la remontée des rendements obligataires et un repli marqué des valeurs technologiques à Wall Street.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une contraction de l'indice PMI flash composite de l'Hexagone. Celui-ci ressort en repli, passant de 48,7 en novembre à 48,0 en décembre, soit son plus faible niveau depuis février 2021, signalant ainsi une accélération de la baisse de l'activité globale en fin d'année 2022.



Ce recul s'explique par une accélération de la contraction dans les services, les prestataires signalant la plus forte baisse de leur activité depuis presque deux ans, alors que le taux de contraction de la production manufacturière se replie à un plus bas de sept mois.



'Les dernières données de l'enquête affichant un niveau conforme à une baisse du PIB français au quatrième trimestre, une entrée de l'économie en récession risque de se confirmer en 2023', prévient Joe Hayes, senior economist à S&P Global.



La séance en Europe sera rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les économies de la zone euro, qui devraient confirmer le ralentissement économique à l'oeuvre sur le Vieux Continent.



Dans l'actualité des sociétés en France, Société Générale a annoncé vendredi le succès de l'augmentation de sa filiale de leasing automobile ALD, qui a été souscrite à hauteur de 175%. Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros, doit permettre de créer le premier acteur mondial de la mobilité durable, en finançant le rachat de LeasePlan.



Voltalia annonce la mise en service de South Farm, centrale solaire de 49,9 mégawatts au Royaume Uni, qui fournira de l'électricité propre à la City of London Corporation dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) signé fin 2020.