Paris: tombe vers 6.500pts, regards tournés vers l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 10:38

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en fort recul ce matin, et lâche plus de 3%, autour des 6.540 pts, alors que les combats se poursuivent en Ukraine et que Vladimir Poutine a réveillé le spectre d'un conflit nucléaire sur le continent en demandant à son armée de mettre ses forces dissuasives en 'alerte'.



De son côté, le camp occidental a pris de nouvelles sanctions en excluant plusieurs banques russes du système SWIFT de réseau interbancaire. Par conséquent, ce matin, le rouble chutait de près de 30%. L'Europe prévoit aussi d'envoyer près de 500 ME d'armes létales et d'équipements militaires afin d'appuyer la résistance ukrainienne.



'Pour la toute première fois, l'Union européenne s'apprête à financer l'achat et la livraison d'armes et autres équipements à destination d'un pays faisant l'objet d'une attaque. C'est un moment charnière pour notre Union', a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.



Une rencontre entre représentants ukrainiens et russe est en cours à la frontière du Bélarus avec, comme enjeu, la possible adoption d'un cessez-le-feu entre les deux camps.



Dans ce contexte de tensions extrêmes, 'les investisseurs devraient se tourner vers le dollar américain comme valeur d'échange de réserve, mais également vers le cours de l'or', pronostique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



L'once d'or évolue actuellement autour de 1900 dollars, tandis que le baril de brut gagne plus de 3%, autour des 102 $.



Les stratèges s'attendent donc à ce que les marchés financiers restent soumis à une forte volatilité cette semaine, au gré des informations et des rumeurs entourant l'évolution du dossier ukrainien.



A Paris, les spécialistes de l'armement Thales et Dassault Systèmes signent les plus fortes progression du CAC40, gagnant respectivement 12% et 2%.



Dans l'actualité des valeurs françaises, TotalEnergies annonce avoir remporté une concession maritime auprès du Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Ce contrat porte sur le développement d'une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey et a été obtenu pour un montant de 795 millions de dollars (100%) conjointement par TotalEnergies et EnBW.



Sanofi fait part de données de phase III de dernière minute présentées au Congrès annuel de l'AAAAI 2022, montrant que Dupixent (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes de l'oesophagite à éosinophiles à 24 semaines, chez des patients de 12 ans et plus.