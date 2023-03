Paris: tombe sous 7000 pts, les marchés restent inquiets information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un recul de 1.43%, à 6925 point, un repli que rien ne laissait pourtant augurer 20 minutes après l'ouverture (+1%, à 7105 points).



Il s'agit donc d'une véritable douche froide pour les investisseurs, à l'occasion de cette séance des '4 sorcières' qui va voir le contrat 'mars' s'achever au plus bas.



Le CAC40 en termine sur une perte hebdomadaire de -4%, mais conserve néanmoins un gain de 7% depuis le début de l'année.



Les marchés boursiers ont connu une semaine d'une grande volatilité, oscillant entre lourds décrochages et rebonds de soulagement, au gré des annonces souvent contradictoires concernant la santé du système financier mondial: la pièce retombe du mauvais côté ce vendredi particulier.



Les acteurs de marché doivent toujours faire face à une longue liste de sujets d'inquiétude, allant des difficultés de Credit Suisse et des banques régionales américaines au relèvement des taux d'intérêt, sans oublier la menace d'une récession mondiale.



'Par rapport à la période précédant la crise financière, les risques systémiques sont nettement plus faibles, mais on peut encore s'attendre à quelques difficultés', prévient-on chez DWS.



Le chiffre le plus surveillé aujourd'hui concernait l'inflation annuelle de la zone euro. Celle-ci ressort à 8,5% en février 2023, contre 8,6% en janvier, selon les données d'Eurostat.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 9,9% en février 2023, contre 10,0% en janvier.



Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (4,8%), en Belgique (5,4%) et en Espagne (6,0%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (25,8%), en Lettonie (20,1%)

et en Tchéquie (18,4%).



Outre-Atlantique, après une hausse de 0.3% en janvier 2023, la production industrielle américaine a stagné en février, annonce la Réserve fédérale.



Dans le détail, la production manufacturière a augmenté de 0.1%. La production des activités extractives recule de -0.6% tandis que celle des ' utilities ' progresse de 0.5%. La production se montre inférieure de 0.2% à son niveau de l'année précédente.



Le taux d'utilisation des capacités industrielles est resté stable, à 78%, niveau inférieur de 1,6 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).



L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en février, a annoncé vendredi le Conference Board, ce qui renforce le scénario d'une récession dans les mois à venir.



Cet indice considéré comme précurseur a reculé pour le 11ème mois consécutif, signant un nouveau repli de 0,3% après sa baisse de 0,3% au mois de janvier, conformément aux anticipations du marché.



Enfin, Le moral des ménages américains s'est dégradé en mars, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



L'indice de confiance compilé par l'université du MidWest a reculé à 63,4 contre 67 en février, alors que les économistes et analystes prévoyaient un indice inchangé, autour de 67.



La composante mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est particulièrement détériorée, passant à 66,4 après 70,7 le mois précédent.



Celle des perspectives a reculé dans une moindre mesure, à 61,5 contre 64,7.



Les marchés obligataires profitent du 'risk-off' de cette seconde partie de séance, et donc d'une 'fuite vers la sécurité' : le rendement des OAT se détend de -16Pts à 2,64%, les Bunds de -18Pts à 2,063%, les T-Bonds US de -20Pts à 3,38%.



Dans l'actualité des sociétés, EDF (stable) a annoncé vendredi qu'Hydro-Québec avait sélectionné trois de ses projets éoliens dans le cadre de deux appels d'offres qui avaient été lancés en 2021.



Alstom (+1%) annonce avoir livré avec succès le système de signalisation complet de la ligne de transport en commun rapide (MRT) Putrajaya, la deuxième ligne du projet MRT de Klang Valley dans la région du Grand Kuala Lumpur, en Malaisie.



De plus, Alstom a aussi signé un contrat avec l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey et l'aéroport international Newark Liberty pour la fourniture de services d'exploitation et de maintenance du monorail Innovia de l'aéroport, connue sous le nom d'AirTrain Newark, pour les 7 prochaines années.