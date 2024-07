Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: tiré par Vivendi, nouveaux records à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,86%, à 7573 points, bien aidée par Vivendi (+3,2%) suivi de Teleperformance, Eurofins Scientific et Stellantis qui s'arroge 2,2% chacun.



Outre-Atlantique, Wall Street poursuit inexorablement son rallye et inscrit une nouvelle rafale de records absolus (7ème consécutif) : 27ème pour le Nasdaq (+0,5%) à 18.550, 37ème pour le 'S&P' (+0,3%) à 5.596, le Dow Jones somnole vers 39.300.



Sur le font des statistiques, les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en mai en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% le mois précédent (révisée d'une croissance de 0,1% estimée initialement).



Les ventes des grossistes américains ayant pour leur part progressé de 0,4% en mai par rapport au mois précédent, il leur faudrait 1,35 mois pour écouler leurs stocks, un ratio stable par rapport à celui observé en avril.



Par ailleurs, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 445,1 millions de barils lors de la semaine du 1er juillet signalant une baisse de 3,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Les investisseurs ont aussi gardé une oreille tendue du côté de la commission financière de la Chambre des représentants, au deuxième jour de l'audition semestrielle du président de la Réserve fédérale devant le Congrès.



Hier, les investisseurs avaient d'abord eu du mal à décrypter les commentaires en demi-teinte tenus par Jerome Powell devant le Sénat, avant de retenir ses propos concernant les dangers d'une baisse potentiellement trop tardive des taux au niveau de l'activité économique et de l'emploi, ce que les intervenants ont interprété comme le signe d'un assouplissement monétaire en septembre.



'Point important: il a mis en exergue le risque de baisser trop tardivement ou trop peu les taux ce qui pourrait entraîner des effets négatifs sur l'activité économique et l'emploi', fait valoir Christopher Dembik, chez Pictet AM.

'Tout est prêt pour une baisse des taux à la rentrée', confirme le stratège.



Le FOREX reste calme avec un euro stable face au billet vert, vers 1,082$/E. De son côté, l'or s'arroge près de 0,9%, à 2380 $ l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, BNP Paribas a annoncé la signature d'un partenariat pluriannuel avec Mistral AI qui va lui permettre d'avoir accès à tous les modèles commerciaux actuels et futurs de la start-up dans les métiers de la banque.



Vallourec annonce s'être vu attribué un contrat par TotalEnergies pour lui fournir près de 5.000 tonnes de tubes OCTG et des services associés, à destination du projet en eaux profondes Kaminho, au large des côtes angolaises.



Alstom annonce avoir inauguré une nouvelle coentreprise, Hefei Alstom Rail Transport Equipment (HATEE), à Hefei (Chine).

L'équipementier ferroviaire a aussi annoncé la signature d'un accord-cadre de 2,8 milliards d'euros en Allemagne avec Hamburger Hochbahn, l'exploitant du métro de Hambourg, portant sur la fourniture de nouvelles rames de métro et de systèmes de signalisation.



Enfin, la Commission européenne a fait savoir qu'elle avait approuvé les mesures de soutien néerlandaises et françaises d'un montant de 10,4 milliards d'euros pour le groupe Air France-KLM, après l'annulation des autorisations initiales par le Tribunal et destinéss à remédier aux perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19.





